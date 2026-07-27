France
Société

Incendie en Gironde : des centaines d'animaux de compagnie évacués

Incendie en Gironde : des centaines d'animaux de compagnie ont été évacués avec leur propriétaires. Au Parc des expositions de Bordeaux, bénévoles et vétérinaires s'organisent pour qu'ils ne manquent de rien.
Publié le
27
/
07
/
2026
À suivre
Avec le SAMU auprès des évacués des incendies en Gironde
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À suivre
Avec le SAMU auprès des évacués des incendies en Gironde
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Incendie en Gironde : des centaines d'animaux de compagnie évacués

Incendie en Gironde : des centaines d'animaux de compagnie ont été évacués avec leur propriétaires. Au Parc des expositions de Bordeaux, bénévoles et vétérinaires s'organisent pour qu'ils ne manquent de rien.
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À suivre
Avec le SAMU auprès des évacués des incendies en Gironde
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