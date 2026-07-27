France
Société

Elle raconte l'évacuation des chevaux de Biscarrosse

Cette image de chevaux en cavale à Biscarrosse a fait le tour de monde... Brut. a retrouvé Marine, la propriétaire des Écuries D'En Hill. Elle raconte comment elle a vécu cette évacuation.
Publié le
27
/
07
/
2026
À suivre
Face aux évacuations, la solidarité des habitants en Gironde
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Cette image de chevaux en cavale à Biscarrosse a fait le tour de monde... Brut. a retrouvé Marine, la propriétaire des Écuries D'En Hill. Elle raconte comment elle a vécu cette évacuation.
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