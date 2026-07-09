France
Société

Des milliers d’habitants de Vendée sont privés d’eau potable, en pleine canicule.

Des milliers d’habitants de Vendée sont privés d’eau potable, alors que le département est en pleine canicule.
Publié le
09
/
07
/
2026
À suivre
"Tu sais ce que tu as à faire" : un instructeur de vol se serait jeté d'un avion, laissant son élève seule aux commandes.
"Tu sais ce que tu as à faire" : un instructeur de vol se serait jeté d'un avion, laissant son élève seule aux commandes.
À suivre
"Tu sais ce que tu as à faire" : un instructeur de vol se serait jeté d'un avion, laissant son élève seule aux commandes.
"Tu sais ce que tu as à faire" : un instructeur de vol se serait jeté d'un avion, laissant son élève seule aux commandes.
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Des milliers d’habitants de Vendée sont privés d’eau potable, en pleine canicule.

Des milliers d’habitants de Vendée sont privés d’eau potable, alors que le département est en pleine canicule.
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À suivre
"Tu sais ce que tu as à faire" : un instructeur de vol se serait jeté d'un avion, laissant son élève seule aux commandes.
"Tu sais ce que tu as à faire" : un instructeur de vol se serait jeté d'un avion, laissant son élève seule aux commandes.
À suivre
"Tu sais ce que tu as à faire" : un instructeur de vol se serait jeté d'un avion, laissant son élève seule aux commandes.
"Tu sais ce que tu as à faire" : un instructeur de vol se serait jeté d'un avion, laissant son élève seule aux commandes.

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