Des milliers d’habitants de Vendée sont privés d’eau potable, en pleine canicule.
Des milliers d’habitants de Vendée sont privés d’eau potable, alors que le département est en pleine canicule.
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Des milliers d’habitants de Vendée sont privés d’eau potable, en pleine canicule.
Des milliers d’habitants de Vendée sont privés d’eau potable, alors que le département est en pleine canicule.
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