"Étudier 70 000 plaintes d'ici le 14 juillet, c'est de la poudre de perlimpinpin" : l'avocat de la famille de Lyhanna s'exprime.
"Étudier 70 000 plaintes d'ici le 14 juillet, c'est de la poudre de perlimpinpin" : l'avocat de la famille de Lyhanna s'exprime.
/
/
"Étudier 70 000 plaintes d'ici le 14 juillet, c'est de la poudre de perlimpinpin" : l'avocat de la famille de Lyhanna s'exprime.
"Étudier 70 000 plaintes d'ici le 14 juillet, c'est de la poudre de perlimpinpin" : l'avocat de la famille de Lyhanna s'exprime.
/
/
Que contient la proposition de loi cadre intégrale sur les violences faites aux femmes et aux enfants ?
Pour aller plus loin
No items found.