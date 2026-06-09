France
Société

"Étudier 70 000 plaintes d'ici le 14 juillet, c'est de la poudre de perlimpinpin" : l'avocat de la famille de Lyhanna s'exprime.

"Étudier 70 000 plaintes d'ici le 14 juillet, c'est de la poudre de perlimpinpin" : l'avocat de la famille de Lyhanna s'exprime.
Publié le
09
/
06
/
2026
À suivre
Que contient la proposition de loi cadre intégrale sur les violences faites aux femmes et aux enfants ?
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