France
Société

Grâce à de faux profils d’adolescentes, il échange avec des pédocriminels présumés

Monsieur Fox passe une partie de son temps à traquer en ligne des personnes soupçonnées de rechercher des relations avec des mineurs. Après avoir lui-même été confronté plus jeune à un pédocriminel, il a commencé à créer de faux profils, échanger avec des hommes qui pensent parler à des mineurs puis transmettre des signalements aux autorités. Dans cet entretien, il revient sur ses méthodes, les limites légales de sa démarche et pourquoi des milliers de personnes suivent aujourd’hui ses lives et ses enquêtes sur les réseaux sociaux.
Publié le
06
/
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2026
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