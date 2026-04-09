Il a hacké Microsoft et a été emprisonné aux États-Unis

Dans cet épisode de “Vies extraordinaires”, Sébastien Raoult nous plonge dans l’univers de la cybercriminalité à travers son histoire. Passionné d’informatique dès l’adolescence, il dévie très jeune dans l’univers du hacking… jusqu’à basculer dans la cybercriminalité. Il est accusé d’avoir participé au piratage de réseaux liés à Microsoft. Très vite, il devient une cible du FBI. Un mandat d’arrêt est émis contre lui. Il est arrêté au Maroc, puis extradé vers les États-Unis. À seulement 20 ans, il risque jusqu’à 116 ans de prison. Il a été relâché après deux ans, et il revient aujourd’hui sur son parcours : les dérives, les choix, mais aussi la prise de conscience qui a changé sa vie. C’est la vie extraordinaire de Sébastien Raoult.