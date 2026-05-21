France
Société

McDonald’s France victime d’une fuite de données et des comptes fidélité débités

McDonald’s France victime d’une fuite de données et des comptes fidélité débités
Publié le
21
/
05
/
2026
À suivre
La consommation de ces produits pourrait provoquer des cancers et du diabète.
La consommation de ces produits pourrait provoquer des cancers et du diabète.
À suivre
La consommation de ces produits pourrait provoquer des cancers et du diabète.
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21
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La consommation de ces produits pourrait provoquer des cancers et du diabète.
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