France
Société

Je filme un tir de missile en Méditerranée !

3, 2, 1… En exclusivité pour Brut., j’ai pu filmer l’essai du dernier missile longue portée destiné à équiper les hélicoptères tigres de l’armée française. Ça se passe dans la base secret-défense de l’île du Levant, au large du Toulon. Ici les équipes de la Direction générale de l’armement testent les missiles et les torpilles avant leur utilisation sur les terrains d’opérations. Je vous fais découvrir cette zone militaire sensible lors d’une journée sous haute tension. Les explorations de Flo
Publié le
18
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04
/
2026
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Elle veut briser le tabou des violences faites aux enfants dans le milieu périscolaire
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