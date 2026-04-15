France
Société

Valentine Headway - "Je nettoie vos sols et ramasse vos silences".

“On n’attend pas des louanges, mais au moins un bonjour, un au revoir et un merci.” Valentine Headway est femme de ménage et poétesse. Dans son premier roman, intitulé "Je nettoie vos sols et ramasse vos silences" (aux éditions Le Soir Venu), elle raconte son métier à travers un personnage fictif, nommé Charlotte. Un moyen pour celle qui se voit comme "une petite fée du quotidien" d'évoquer l'invisibilisation que rencontrent les femmes de ménage et les agents d'entretien, des métiers essentiels pourtant peu reconnus et valorisés.
Publié le
15
/
04
/
2026
À suivre
Mission Artemis II : les images de l’ouverture de la capsule Orion après son retour de la Lune.
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“On n’attend pas des louanges, mais au moins un bonjour, un au revoir et un merci.” Valentine Headway est femme de ménage et poétesse. Dans son premier roman, intitulé "Je nettoie vos sols et ramasse vos silences" (aux éditions Le Soir Venu), elle raconte son métier à travers un personnage fictif, nommé Charlotte. Un moyen pour celle qui se voit comme "une petite fée du quotidien" d'évoquer l'invisibilisation que rencontrent les femmes de ménage et les agents d'entretien, des métiers essentiels pourtant peu reconnus et valorisés.
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