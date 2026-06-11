La FIFA accrédite le journaliste sportif Christophe Gleizes emprisonné en Algérie.
"Il y a une chaise vide dans cette salle et cette chaise est pour un journaliste." Ce mercredi 10 juin, le président de la FIFA Gianni Infantino a annoncé avoir accrédité Christophe Gleizes à la Coupe du monde. Le journaliste sportif est détenu en Algérie depuis plus d'un an. Un geste surtout symbolique, mais qui a été salué par la famille du journaliste et Reporters sans frontières, qui espèrent que cette annonce permettra de faire avancer la situation et obtenir une éventuelle grâce du président algérien Abdelmadjid Tebboune.
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La FIFA accrédite le journaliste sportif Christophe Gleizes emprisonné en Algérie.
"Il y a une chaise vide dans cette salle et cette chaise est pour un journaliste." Ce mercredi 10 juin, le président de la FIFA Gianni Infantino a annoncé avoir accrédité Christophe Gleizes à la Coupe du monde. Le journaliste sportif est détenu en Algérie depuis plus d'un an. Un geste surtout symbolique, mais qui a été salué par la famille du journaliste et Reporters sans frontières, qui espèrent que cette annonce permettra de faire avancer la situation et obtenir une éventuelle grâce du président algérien Abdelmadjid Tebboune.
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