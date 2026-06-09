Que contient la proposition de loi cadre intégrale sur les violences faites aux femmes et aux enfants ?
Depuis le meurtre de Lyhanna, de nombreuses voix se mobilisent pour demander la mise à l'agenda parlementaire de "la loi cadre-intégrale" sur les violences faites aux femmes et aux enfants. Mais concrètement, que contient cette proposition de loi ? On a posé la question à la député du Seine-et-Marne Céline Thiébault-Martinez, qui a déposé le texte en décembre dernier.
/
/
Que contient la proposition de loi cadre intégrale sur les violences faites aux femmes et aux enfants ?
Depuis le meurtre de Lyhanna, de nombreuses voix se mobilisent pour demander la mise à l'agenda parlementaire de "la loi cadre-intégrale" sur les violences faites aux femmes et aux enfants. Mais concrètement, que contient cette proposition de loi ? On a posé la question à la député du Seine-et-Marne Céline Thiébault-Martinez, qui a déposé le texte en décembre dernier.
/
/
"Étudier 70 000 plaintes d'ici le 14 juillet, c'est de la poudre de perlimpinpin" : l'avocat de la famille de Lyhanna s'exprime.