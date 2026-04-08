France
Société

Son ex-compagnon a tatoué son prénom "plus de 250 fois" sur son corps, cette femme dénonce aujourd'hui une relation sous emprise et entame un détatouage.

Son ex-compagnon a tatoué son prénom "plus de 250 fois" sur son corps, cette femme dénonce aujourd'hui une relation sous emprise et entame un détatouage.
Publié le
08
/
04
/
2026
À suivre
Patrick Balkany de retour devant la justice pour des faits présumés de “détournement de fonds publics”.
Patrick Balkany de retour devant la justice pour des faits présumés de “détournement de fonds publics”.
À suivre
Patrick Balkany de retour devant la justice pour des faits présumés de “détournement de fonds publics”.
Patrick Balkany de retour devant la justice pour des faits présumés de “détournement de fonds publics”.
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Son ex-compagnon a tatoué son prénom "plus de 250 fois" sur son corps, cette femme dénonce aujourd'hui une relation sous emprise et entame un détatouage.

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À suivre
Patrick Balkany de retour devant la justice pour des faits présumés de “détournement de fonds publics”.
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