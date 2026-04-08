Son ex-compagnon a tatoué son prénom "plus de 250 fois" sur son corps, cette femme dénonce aujourd'hui une relation sous emprise et entame un détatouage.
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Son ex-compagnon a tatoué son prénom "plus de 250 fois" sur son corps, cette femme dénonce aujourd'hui une relation sous emprise et entame un détatouage.
Son ex-compagnon a tatoué son prénom "plus de 250 fois" sur son corps, cette femme dénonce aujourd'hui une relation sous emprise et entame un détatouage.
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Patrick Balkany de retour devant la justice pour des faits présumés de “détournement de fonds publics”.
Ce livreur se débrouille seul pour compléter sa commande... son client récolte 100.000$ pour le remercier.