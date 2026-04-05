France
Société

Il traque les pickpockets à Paris, on l'a suivi

Salut à tous, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve pour un nouveau reportage sur un phénomène que vous avez sûrement déjà vu passer sur les réseaux sociaux : la chasse aux pickpockets ! J'ai tout simplement contacté le youtubeur français spécialisé dans ces traques : Christian alias ThekingTV, il a accepté qu'on le suive et de répondre à toutes nos questions. Franchement, c'était pas de tout repos comme tournage, assez stressant même si je me tenais loin de l'action. Je pense qu'on ne se rend pas vraiment compte en vidéo, mais c'est vraiment risqué, ne refaites surtout pas ça. Merci encore à Christian d'avoir accepté et à son cadreur Aristote, qui était présent aussi pendant le tournage. Bon visionnage à tous !
Publié le
05
/
04
/
2026
À suivre
Patrick Balkany de retour devant la justice pour des faits présumés de “détournement de fonds publics”.
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À suivre
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