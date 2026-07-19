FR_JEU_VIDEO_DYSLEXIE

BRUT. DEMAIN — Pour la première fois, un jeu vidéo va être remboursé par la Sécurité sociale, pour une durée d'un an. L'application “Poppins” s'adresse aux enfants dyslexiques et se fonde sur des jeux de rythme et d'écriture. Si les orthophonistes reconnaissent son utilité, ils alertent néanmoins sur la pénurie de praticiens en France.