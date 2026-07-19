FR_JEU_VIDEO_DYSLEXIE

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BRUT. DEMAIN — Pour la première fois, un jeu vidéo va être remboursé par la Sécurité sociale, pour une durée d'un an. L'application “Poppins” s'adresse aux enfants dyslexiques et se fonde sur des jeux de rythme et d'écriture. Si les orthophonistes reconnaissent son utilité, ils alertent néanmoins sur la pénurie de praticiens en France.
Publié le
19
/
07
/
2026
À suivre
Que cache ce club ultra-sélect dirigé par le milliardaire américain Peter Thiel ?
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