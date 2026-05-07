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Ils fabriquent des isolants avec des vieux jeans

Tous les jours, sur ce site, des vêtements usagés sont récupérés pour être transformés en isolant pour bâtiment. De la collecte, à l'effilochage en passant par la chaîne de tri des différentes habits, notre journaliste Tibor s'est rendu dans trois usines du Relais, dans le Nord-Pas-de-Calais pour suivre les étapes de la transformation.
Publié le
07
/
05
/
2026
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