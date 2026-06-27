Que cache ce club ultra-sélect dirigé par le milliardaire américain Peter Thiel ?

Le média américain Wired a révélé il y a quelques jours la liste des membres d'une société appelée "Dialog". Au menu : conférences, échanges et discussions entre des invités ultra-selects. L'un des deux fondateurs de ce groupe : Peter Thiel. Ce milliardaire de la Silicon Valley est le cofondateur de Paypal et de Palantir Technologies, l'une des entreprises les plus décriées du monde. Et il compte bien influencer la politique américaine avec sa philosophie libertarienne...