Vous feriez quoi sans les réseaux sociaux ?

LA QUESTION BRUT. — Le Royaume-Uni va interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, comme l’Australie. En France, Emmanuel Macron veut les interdire aux moins de 15 ans et une loi doit être examinée à l’Assemblée nationale en juillet, pour une entrée en vigueur à la prochaine rentrée de septembre. Et vous, vous feriez quoi sans les réseaux sociaux ? On vous a posé la question.