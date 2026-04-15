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À l’assaut de l’une des faces les plus mythiques du monde

Mathieu Aoued vous emmène à Verbier, en Suisse, sur la face la plus mythique du Freeride World Tour : le Bec des Rosses. Chaque année, c’est ici que se joue la finale de cette compétition où les meilleurs riders du monde viennent s'affronter sur une descente aussi spectaculaire que dangereuse. Cette année, on a suivi Zoé Delzoppo. Entre repérage, doutes et montée d’adrénaline, on a plongé avec elle dans les coulisses de cette finale spectaculaire.
Publié le
15
/
04
/
2026
À suivre
C'est mon métier — Franck, pilote d'ULM.
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À suivre
C'est mon métier — Franck, pilote d'ULM.
C'est mon métier — Franck, pilote d'ULM.
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À l’assaut de l’une des faces les plus mythiques du monde

Mathieu Aoued vous emmène à Verbier, en Suisse, sur la face la plus mythique du Freeride World Tour : le Bec des Rosses. Chaque année, c’est ici que se joue la finale de cette compétition où les meilleurs riders du monde viennent s'affronter sur une descente aussi spectaculaire que dangereuse. Cette année, on a suivi Zoé Delzoppo. Entre repérage, doutes et montée d’adrénaline, on a plongé avec elle dans les coulisses de cette finale spectaculaire.
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À suivre
C'est mon métier — Franck, pilote d'ULM.
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