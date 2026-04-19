Tiger Woods : golf, gloire et déchéance
Légende absolue du golf et premier athlète milliardaire de l'histoire, Tiger Woods avait tout. Mais des scandales extra-sportifs et plusieurs accidents de la route ont largement terni son image. Brut. vous raconte son parcours.
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Tiger Woods : golf, gloire et déchéance
Légende absolue du golf et premier athlète milliardaire de l'histoire, Tiger Woods avait tout. Mais des scandales extra-sportifs et plusieurs accidents de la route ont largement terni son image. Brut. vous raconte son parcours.
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La Fédération française de tennis de table a lancé l’opération "une école, une table" pour développer le ping-pong. On a suivi l’inauguration d’une table dans une école.