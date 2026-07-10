3 minutes pour tirer un penalty, 90 pour foncer en demi !
Sans être vraiment mise en difficulté, l'équipe de France a battu le Maroc et s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 ! #CDM26
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3 minutes pour tirer un penalty, 90 pour foncer en demi !
Sans être vraiment mise en difficulté, l'équipe de France a battu le Maroc et s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 ! #CDM26
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L'attaché de presse de la RDC annonce le décès du père de Sébastien Desabre, à la fin d'une conférence de presse.