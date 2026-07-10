Sport
Coupe du Monde

3 minutes pour tirer un penalty, 90 pour foncer en demi !

Sans être vraiment mise en difficulté, l'équipe de France a battu le Maroc et s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 ! #CDM26
Publié le
10
/
07
/
2026
À suivre
Sans pression, les États-Unis font sauter un carton rouge
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