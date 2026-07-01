Mbappé et Olise font rêver - C'est le jour 21 de la Coupe du monde
L'équipe de France a composté son ticket pour les 8es de finale ! Portés par Kylian Mbappé et Michael Olise, les Bleus ont battu la Suède. De leur côté, la Norvège et le Mexique sont aussi qualifiés.
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Mbappé et Olise font rêver - C'est le jour 21 de la Coupe du monde
L'équipe de France a composté son ticket pour les 8es de finale ! Portés par Kylian Mbappé et Michael Olise, les Bleus ont battu la Suède. De leur côté, la Norvège et le Mexique sont aussi qualifiés.
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