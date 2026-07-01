Sport
Coupe du Monde

Mbappé et Olise font rêver - C'est le jour 21 de la Coupe du monde

L'équipe de France a composté son ticket pour les 8es de finale ! Portés par Kylian Mbappé et Michael Olise, les Bleus ont battu la Suède. De leur côté, la Norvège et le Mexique sont aussi qualifiés.
Publié le
01
/
07
/
2026
À suivre
Dans la tête de Marcel Desailly
Dans la tête de Marcel Desailly
À suivre
Dans la tête de Marcel Desailly
Dans la tête de Marcel Desailly
Sport
Coupe du Monde

Mbappé et Olise font rêver - C'est le jour 21 de la Coupe du monde

L'équipe de France a composté son ticket pour les 8es de finale ! Portés par Kylian Mbappé et Michael Olise, les Bleus ont battu la Suède. De leur côté, la Norvège et le Mexique sont aussi qualifiés.
Publié le
01
/
07
/
2026
À suivre
Dans la tête de Marcel Desailly
Dans la tête de Marcel Desailly
À suivre
Dans la tête de Marcel Desailly
Dans la tête de Marcel Desailly

Sur le même sujet

dans-la-tete-de-marcel-desailly
Dans la tête de Marcel Desailly
il-assurait-la-securite-des-bleus-et-forcement-il-a-quelques-annecdotes
Il assurait la sécurité des Bleus et forcément, il a quelques annecdotes
ils-sont-completement-fous-et-ils-aiment-le-foot
Ils sont complètement FOUS et ils aiment le foot
pourquoi-il-y-aura-48-equipes-a-la-coupe-du-monde-et-non-32-comme-avant
Pourquoi il y aura 48 équipes à la Coupe du monde ? Et non 32 comme avant.
qui-va-gagner-la-coupe-du-monde-julien-cazarre-balance-ses-pronostics
Qui va gagner la Coupe du Monde ? Julien Cazarre balance ses pronostics
les-pronostics-d-emmanuel-petit-pour-le-mondial-2026
Les pronostics d'Emmanuel Petit pour le Mondial 2026

Pour aller plus loin

Kylian Mbappé