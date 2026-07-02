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Coupe du Monde

Cristiano Ronaldo : Goat sur et en dehors de terrains ?

BRUT. SPORT — Increvable ? Indispensable ? Immuable ? Cristiano Ronaldo… joueur de foot et businessman. Toujours titulaire avec le Portugal pour cette Coupe du monde, son exemplarité sur le terrain résonne dans sa vie personnelle et professionnelle au delà du foot.
Publié le
02
/
07
/
2026
À suivre
L'attaché de presse de la RDC annonce le décès du père de Sébastien Desabre, à la fin d'une conférence de presse.
L'attaché de presse de la RDC annonce le décès du père de Sébastien Desabre, à la fin d'une conférence de presse.
À suivre
L'attaché de presse de la RDC annonce le décès du père de Sébastien Desabre, à la fin d'une conférence de presse.
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BRUT. SPORT — Increvable ? Indispensable ? Immuable ? Cristiano Ronaldo… joueur de foot et businessman. Toujours titulaire avec le Portugal pour cette Coupe du monde, son exemplarité sur le terrain résonne dans sa vie personnelle et professionnelle au delà du foot.
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