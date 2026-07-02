Cristiano Ronaldo : Goat sur et en dehors de terrains ?
BRUT. SPORT — Increvable ? Indispensable ? Immuable ? Cristiano Ronaldo… joueur de foot et businessman. Toujours titulaire avec le Portugal pour cette Coupe du monde, son exemplarité sur le terrain résonne dans sa vie personnelle et professionnelle au delà du foot.
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Cristiano Ronaldo : Goat sur et en dehors de terrains ?
BRUT. SPORT — Increvable ? Indispensable ? Immuable ? Cristiano Ronaldo… joueur de foot et businessman. Toujours titulaire avec le Portugal pour cette Coupe du monde, son exemplarité sur le terrain résonne dans sa vie personnelle et professionnelle au delà du foot.
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L'attaché de presse de la RDC annonce le décès du père de Sébastien Desabre, à la fin d'une conférence de presse.