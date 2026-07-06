Sport
Coupe du Monde

Sans pression, les États-Unis font sauter un carton rouge

BRUT. SPORT - L'Américain Folarin Balogun a vu sa suspension levée par la FIFA juste avant d'affronter la Belgique en 8es de finale de la Coupe du monde. On fait le point sur cette affaire qui secoue le Mondial.
Publié le
06
/
07
/
2026
À suivre
Le jour où la France s’est vu annuler un but en Coupe du monde d’une façon lunaire…
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À suivre
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Sans pression, les États-Unis font sauter un carton rouge

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