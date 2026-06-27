Dans la tête de Marcel Desailly
BRUT. SPORT - Marcel Desailly nous raconte ses plus beaux souvenirs du titre de champion du monde 1998. L'ancien défenseur se livre en tant qu'ambassadeur d'Enterprise. Plus d'infos sur le concours #OnEveryCorner sur : OnEveryCorner.com
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Dans la tête de Marcel Desailly
BRUT. SPORT - Marcel Desailly nous raconte ses plus beaux souvenirs du titre de champion du monde 1998. L'ancien défenseur se livre en tant qu'ambassadeur d'Enterprise. Plus d'infos sur le concours #OnEveryCorner sur : OnEveryCorner.com
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