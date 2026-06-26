Il assurait la sécurité des Bleus et forcément, il a quelques annecdotes

BRUT. SPORT - Être officier de sécurité de l'équipe de France, c'est aussi faire des tennis-ballon avec Zizou, accueillir Jacques Chirac dans les vestiaires et célébrer un titre de champion du monde avec Didier Deschamps. Jean-Pierre Cantin nous raconte son ancienne fonction.