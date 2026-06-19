Ils sont complètement FOUS et ils aiment le foot

Dans FAN ZONE, on réunit les supporters de deux équipes dans une même pièce pour vivre ensemble le match de foot qui oppose leurs équipes de cœur. Chambrages, enflammades, désillusions et parfois même un peu de mauvaise foi : bref, tout ce qu’on aime. Et pour ce nouvel épisode, on lance la Coupe du monde 2026 avec France - Sénégal. Qui seront les meilleurs supporters ? Un grand merci à Ibrahim, Daouda et Ismaël, supporters de l’équipe du Sénégal, ainsi qu’à Mathias, Mateo et Aymeric, supporters de l’équipe de France.