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Coupe du Monde

Pourquoi il y aura 48 équipes à la Coupe du monde ? Et non 32 comme avant.

BRUT. SPORT - Pourquoi passer de 32 à 48 équipes pour cette Coupe du monde 2026 ? Une première ! Vincent Chaudel, fondateur de l’Observatoire du sport business, nous explique les raisons de ce changement.
Publié le
11
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06
/
2026
À suivre
Qui va gagner la Coupe du Monde ? Julien Cazarre balance ses pronostics
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