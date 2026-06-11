Pourquoi il y aura 48 équipes à la Coupe du monde ? Et non 32 comme avant.
BRUT. SPORT - Pourquoi passer de 32 à 48 équipes pour cette Coupe du monde 2026 ? Une première ! Vincent Chaudel, fondateur de l’Observatoire du sport business, nous explique les raisons de ce changement.
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Pourquoi il y aura 48 équipes à la Coupe du monde ? Et non 32 comme avant.
BRUT. SPORT - Pourquoi passer de 32 à 48 équipes pour cette Coupe du monde 2026 ? Une première ! Vincent Chaudel, fondateur de l’Observatoire du sport business, nous explique les raisons de ce changement.
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