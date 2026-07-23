Sport
Cyclisme

Les campeurs de l'Alpe d'Huez

"Ils le disent eux-mêmes, la plupart des coureurs, quand ils sont dans la course, l'engouement qu'il y a autour, ça les propulse." Ils se surnomment "Les Amis du TDF". Comme beaucoup de fans du Tour de France, cette bande de copains niçois se retrouve chaque année dans les pentes des cols mythiques de la course. Cette année, ils sont arrivés 6 jours avant le double passage des coureurs à l'Alpe d'Huez, demain et samedi. Et ils sont très, très équipés.
Publié le
23
/
07
/
2026
À suivre
On a retrouvé le créateur du bob Cochonou
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