India
Justice

West Bengal Child Murder: Key Accused Killed in Police Encounter Days After Girl's Body Was Found

A key accused, who was among three people arrested, was killed in a police encounter days after a 12-year-old girl's body was recovered from a sack near a pond in West Bengal.
Published on
08
/
07
/
2026
To be continued
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India
Justice

West Bengal Child Murder: Key Accused Killed in Police Encounter Days After Girl's Body Was Found

A key accused, who was among three people arrested, was killed in a police encounter days after a 12-year-old girl's body was recovered from a sack near a pond in West Bengal.
Publié le
08
/
07
/
2026
To be continued
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À suivre
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