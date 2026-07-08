West Bengal Child Murder: Key Accused Killed in Police Encounter Days After Girl's Body Was Found
A key accused, who was among three people arrested, was killed in a police encounter days after a 12-year-old girl's body was recovered from a sack near a pond in West Bengal.
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West Bengal Child Murder: Key Accused Killed in Police Encounter Days After Girl's Body Was Found
A key accused, who was among three people arrested, was killed in a police encounter days after a 12-year-old girl's body was recovered from a sack near a pond in West Bengal.
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