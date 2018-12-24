From homeless to singing opera — "it's like a fantasy come true."
39 comments
Manoj J.02/28/2019 17:21
एक नेता होता उस समय क्या करता।
Sajjad K.02/28/2019 04:13
Very nice
Yira S.02/28/2019 02:52
DIOS! QUE HERMOSO!
Mohamed M.02/23/2019 12:55
لا الله الا الله محمد رسول الله
MD S.02/20/2019 07:44
nc
Ftoomy A.02/16/2019 00:36
🌯🍔🍔🍔🍔🍔
محمد ا.02/14/2019 00:15
الحمد لله علي نعمة الإسلام وما أعظمها م̷ـــِْن نعمة ❤❤❤❤❤❤
Sliman S.02/13/2019 20:27
هاو الطرب
Beautyj R.02/11/2019 03:16
Amen
Abdul G.02/05/2019 03:29
👍
Omnia A.02/05/2019 00:51
الفكرة دى مطبقة في مصر بالفعل من الموسيقار سليم سحاب
Yuliantitanuwidjaja02/04/2019 16:03
Mendidik anak2 yg gelandangan ,jadi seniman!
Annamma J.02/03/2019 06:13
7
Ebtsam E.02/02/2019 17:45
الحمد لله على نعمة الاسلام
Mirjana P.01/25/2019 06:35
NECEMO NECEMO
محمد م.01/10/2019 17:09
عاشت ايدك ابو فاطمه هذا الختراع وين احصل عليه
Sunil K.01/10/2019 04:41
Win
فرحه ا.01/09/2019 14:35
روح الله يكرمكم
Mehmet B.01/06/2019 14:43
Super güzel olmuş harika
Himraj G.01/01/2019 13:10
v