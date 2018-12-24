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From Homeless to Singing Opera

From homeless to singing opera — "it's like a fantasy come true."

12/24/2018 8:01 PM
  • 2.5m
  • 60

Brut. Originals

  1. The science of feeling in love

  2. How Big Tobacco “brainwashed” the public

  3. Hyphenated American: Growing up Croatian in California

  4. How the world could eat 100% organic

  5. Southern chef is promoting mental health

  6. Astronaut describes her experience in space

39 comments

  • Manoj J.
    02/28/2019 17:21

    एक नेता होता उस समय क्या करता।

  • Sajjad K.
    02/28/2019 04:13

    Very nice

  • Yira S.
    02/28/2019 02:52

    DIOS! QUE HERMOSO!

  • Mohamed M.
    02/23/2019 12:55

    لا الله الا الله محمد رسول الله

  • MD S.
    02/20/2019 07:44

    nc

  • Ftoomy A.
    02/16/2019 00:36

    🌯🍔🍔🍔🍔🍔

  • محمد ا.
    02/14/2019 00:15

    الحمد لله علي نعمة الإسلام وما أعظمها م̷ـــِْن نعمة ❤❤❤❤❤❤

  • Sliman S.
    02/13/2019 20:27

    هاو الطرب

  • Beautyj R.
    02/11/2019 03:16

    Amen

  • Abdul G.
    02/05/2019 03:29

    👍

  • Omnia A.
    02/05/2019 00:51

    الفكرة دى مطبقة في مصر بالفعل من الموسيقار سليم سحاب

  • Yuliantitanuwidjaja
    02/04/2019 16:03

    Mendidik anak2 yg gelandangan ,jadi seniman!

  • Annamma J.
    02/03/2019 06:13

    7

  • Ebtsam E.
    02/02/2019 17:45

    الحمد لله على نعمة الاسلام

  • Mirjana P.
    01/25/2019 06:35

    NECEMO NECEMO

  • محمد م.
    01/10/2019 17:09

    عاشت ايدك ابو فاطمه هذا الختراع وين احصل عليه

  • Sunil K.
    01/10/2019 04:41

    Win

  • فرحه ا.
    01/09/2019 14:35

    روح الله يكرمكم

  • Mehmet B.
    01/06/2019 14:43

    Super güzel olmuş harika

  • Himraj G.
    01/01/2019 13:10

    v