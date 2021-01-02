Sea shanty TikTok gave this artist his big break

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စစ်တပ်က ယနေ့ ၁ ၊ ၂ ၊ ၂၀၂၁ မနက်ပိုင်းမှာ လူထုခေါင်းဆောင် ( နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ) ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည် နှင့်တကွ အစိုးရ ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများကို ခေါ်ဆောင်ထိန်းသိမ်း ခဲ့ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့် တိုင်းပြည်၏အနာဂတ်အတွက် ကျွန်တော်တို့မြန်မာ နိုင်ငံ အ နေ နဲ့ အားလုံးရဲ့ အကူအညီကို လိုအပ်ပါတယ်။
We urge your urgent attention as our democratically elected leaders including State Counsellor AKyi, President Win Myint along with senior government officials, and the elected members of parliament have now been detained by the military. Please kindly assist our country by stopping this military coup as it is happening right now in Myanmar( Burma).
Aung San Suu Kyi’s party won a landslide victory in the recent election and the new parliament is due to start in the next few hours.
We need your urgent appropriate action and intervention to stop this military coup to protthe people of Myanmar (Burma) and the democratically elected National League for Democracy Government.
Kami mendesak perhatian mendesak Anda karena para pemimpin kami yang terpilih secara demokratis termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint bersama dengan pejabat senior pemerintah, dan anggota parlemen yang terpilih sekarang telah ditahan oleh militer. Mohon bantu negara kami dengan menghentikan kudeta militer ini seperti yang terjadi sekarang di Myanmar (Burma).
Partai Aung San Suu Kyi menang telak dalam pemilihan baru-baru ini dan parlemen baru akan dimulai dalam beberapa jam ke depan.
Kami membutuhkan tindakan dan intervensi Anda yang mendesak untuk menghentikan kudeta militer ini untuk melindungi rakyat Myanmar (Burma) dan Liga Nasional untuk Pemerintah Demokrasi yang terpilih secara demokratis.
เราขอให้คุณให้ความสนใจอย่างเร่งด่วนในฐานะผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของเราซึ่งรวมถึงที่ปรึกษาแห่งรัฐอองซานซูจีประธานาธิบดีวินมินต์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งได้ถูกควบคุมตัวโดยทหารแล้ว โปรดช่วยประเทศของเราด้วยการหยุดการรัฐประหารครั้งนี้ซึ่งกำลังเกิดขึ้นในเมียนมาร์ (พม่า)
พรรคของอองซานซูจีได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดและรัฐสภาแห่งใหม่มีกำหนดจะเริ่มในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า
เราต้องการการดำเนินการและการแทรกแซงที่เหมาะสมอย่างเร่งด่วนของคุณเพื่อหยุดการรัฐประหารครั้งนี้เพื่อปกป้องประชาชนเมียนมาร์ (พม่า) และรัฐบาลสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
アウンサンスーチー国家顧問、ウィンミン大統領、政府高官、選出された国会議員など、民主的に選出された指導者が軍に拘束されているため、早急に注意を払うことをお勧めします。現在ミャンマー（ビルマ）で起こっているこの軍事クーデターを止めて、我が国を助けてください。
アウンサンスーチーの党は最近の選挙で圧勝し、新しい議会は数時間以内に発足する予定です。
ミャンマー（ビルマ）の人々と民主的に選出された国民民主連盟を保護するために、この軍事クーデターを阻止するために、あなたの緊急の適切な行動と介入が必要です。
Aung San Suu Kyi 주 보좌관, Win Myint 대통령, 고위 공무원, 선출 된 의원 등 민주적으로 선출 된 지도자들이 이제 군에 구금 되었으니 긴급한 관심을 촉구합니다. 지금 미얀마 (버마)에서 일어나고있는이 군사 쿠데타를 막아서 우리 나라를 친절하게 도와주세요.
Aung San Suu Kyi의 정당은 최근 선거에서 압도적 인 승리를 거두었으며 새 의회는 다음 몇 시간 안에 시작될 예정입니다.
미얀마 (버마) 국민과 민주적으로 선출 된 내셔널 리그 (National League for Democracy Government)를 보호하기 위해이 군사 쿠데타를 막으려면 귀하의 긴급한 적절한 조치와 개입이 필요합니다.
Hinihimok namin ang iyong kagyat na pansin dahil ang aming mga piniling demokratikong pinuno kabilang ang State Counsellor Aung San Suu Kyi, Pangulong Win Myint kasama ang mga nakatatandang opisyal ng gobyerno, at ang mga nahalal na miyembro ng parlyamento ay nakakulong na ngayon ng militar. Mangyaring pinapayuhan na tulungan ang aming bansa sa pamamagitan ng pagtigil sa coup ng militar na ito dahil nangyayari ito ngayon sa Myanmar (Burma).
Ang partido ni Aung San Suu Kyi ay nanalo ng isang malaking tagumpay sa nagdaang halalan at ang bagong parlyamento ay dahil sa magsisimula sa mga susunod na oras.
Kailangan namin ang iyong kagyat na naaangkop na aksyon at interbensyon upang ihinto ang coup ng militar na ito upang protektahan ang mga tao ng Myanmar (Burma) at ang demokratikong nahalal na National League para sa Pamahalaang Demokrasya.
我们敦促您的紧急关注，我们的民主选举的领导人，包括国务委员昂山素季，总裁温敏与政府高级官员一起，和议会的当选成员现在已经被军方拘留。请停止缅甸发生的军事政变，以协助我们的国家。
昂山素季（Aung San Suu Kyi）的政党在最近的选举中赢得压倒性胜利，新议会定于未来几个小时内开始。
我们需要您采取紧急适当的行动和干预，以停止这场军事政变，以保护缅甸人民和民主选举产生的全国民主政府联盟。
#Save 🇲🇲vma 🇲ject #tary
nracyH #p#adeAung #San #Suu #ment!!!
Crd
Yes..! Pirate Jam..!
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2 comments
Nawe N.17 minutes
စစ်တပ်က ယနေ့ ၁ ၊ ၂ ၊ ၂၀၂၁ မနက်ပိုင်းမှာ လူထုခေါင်းဆောင် ( နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ) ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည် နှင့်တကွ အစိုးရ ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများကို ခေါ်ဆောင်ထိန်းသိမ်း ခဲ့ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့် တိုင်းပြည်၏အနာဂတ်အတွက် ကျွန်တော်တို့မြန်မာ နိုင်ငံ အ နေ နဲ့ အားလုံးရဲ့ အကူအညီကို လိုအပ်ပါတယ်။ We urge your urgent attention as our democratically elected leaders including State Counsellor AKyi, President Win Myint along with senior government officials, and the elected members of parliament have now been detained by the military. Please kindly assist our country by stopping this military coup as it is happening right now in Myanmar( Burma). Aung San Suu Kyi’s party won a landslide victory in the recent election and the new parliament is due to start in the next few hours. We need your urgent appropriate action and intervention to stop this military coup to protthe people of Myanmar (Burma) and the democratically elected National League for Democracy Government. Kami mendesak perhatian mendesak Anda karena para pemimpin kami yang terpilih secara demokratis termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint bersama dengan pejabat senior pemerintah, dan anggota parlemen yang terpilih sekarang telah ditahan oleh militer. Mohon bantu negara kami dengan menghentikan kudeta militer ini seperti yang terjadi sekarang di Myanmar (Burma). Partai Aung San Suu Kyi menang telak dalam pemilihan baru-baru ini dan parlemen baru akan dimulai dalam beberapa jam ke depan. Kami membutuhkan tindakan dan intervensi Anda yang mendesak untuk menghentikan kudeta militer ini untuk melindungi rakyat Myanmar (Burma) dan Liga Nasional untuk Pemerintah Demokrasi yang terpilih secara demokratis. เราขอให้คุณให้ความสนใจอย่างเร่งด่วนในฐานะผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของเราซึ่งรวมถึงที่ปรึกษาแห่งรัฐอองซานซูจีประธานาธิบดีวินมินต์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งได้ถูกควบคุมตัวโดยทหารแล้ว โปรดช่วยประเทศของเราด้วยการหยุดการรัฐประหารครั้งนี้ซึ่งกำลังเกิดขึ้นในเมียนมาร์ (พม่า) พรรคของอองซานซูจีได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดและรัฐสภาแห่งใหม่มีกำหนดจะเริ่มในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า เราต้องการการดำเนินการและการแทรกแซงที่เหมาะสมอย่างเร่งด่วนของคุณเพื่อหยุดการรัฐประหารครั้งนี้เพื่อปกป้องประชาชนเมียนมาร์ (พม่า) และรัฐบาลสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย アウンサンスーチー国家顧問、ウィンミン大統領、政府高官、選出された国会議員など、民主的に選出された指導者が軍に拘束されているため、早急に注意を払うことをお勧めします。現在ミャンマー（ビルマ）で起こっているこの軍事クーデターを止めて、我が国を助けてください。 アウンサンスーチーの党は最近の選挙で圧勝し、新しい議会は数時間以内に発足する予定です。 ミャンマー（ビルマ）の人々と民主的に選出された国民民主連盟を保護するために、この軍事クーデターを阻止するために、あなたの緊急の適切な行動と介入が必要です。 Aung San Suu Kyi 주 보좌관, Win Myint 대통령, 고위 공무원, 선출 된 의원 등 민주적으로 선출 된 지도자들이 이제 군에 구금 되었으니 긴급한 관심을 촉구합니다. 지금 미얀마 (버마)에서 일어나고있는이 군사 쿠데타를 막아서 우리 나라를 친절하게 도와주세요. Aung San Suu Kyi의 정당은 최근 선거에서 압도적 인 승리를 거두었으며 새 의회는 다음 몇 시간 안에 시작될 예정입니다. 미얀마 (버마) 국민과 민주적으로 선출 된 내셔널 리그 (National League for Democracy Government)를 보호하기 위해이 군사 쿠데타를 막으려면 귀하의 긴급한 적절한 조치와 개입이 필요합니다. Hinihimok namin ang iyong kagyat na pansin dahil ang aming mga piniling demokratikong pinuno kabilang ang State Counsellor Aung San Suu Kyi, Pangulong Win Myint kasama ang mga nakatatandang opisyal ng gobyerno, at ang mga nahalal na miyembro ng parlyamento ay nakakulong na ngayon ng militar. Mangyaring pinapayuhan na tulungan ang aming bansa sa pamamagitan ng pagtigil sa coup ng militar na ito dahil nangyayari ito ngayon sa Myanmar (Burma). Ang partido ni Aung San Suu Kyi ay nanalo ng isang malaking tagumpay sa nagdaang halalan at ang bagong parlyamento ay dahil sa magsisimula sa mga susunod na oras. Kailangan namin ang iyong kagyat na naaangkop na aksyon at interbensyon upang ihinto ang coup ng militar na ito upang protektahan ang mga tao ng Myanmar (Burma) at ang demokratikong nahalal na National League para sa Pamahalaang Demokrasya. 我们敦促您的紧急关注，我们的民主选举的领导人，包括国务委员昂山素季，总裁温敏与政府高级官员一起，和议会的当选成员现在已经被军方拘留。请停止缅甸发生的军事政变，以协助我们的国家。 昂山素季（Aung San Suu Kyi）的政党在最近的选举中赢得压倒性胜利，新议会定于未来几个小时内开始。 我们需要您采取紧急适当的行动和干预，以停止这场军事政变，以保护缅甸人民和民主选举产生的全国民主政府联盟。 #Save 🇲🇲vma 🇲ject #tary nracyH #p#adeAung #San #Suu #ment!!! Crd
Fayth F.an hour
Yes..! Pirate Jam..!