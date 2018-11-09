Dad and Daughter Escape Wildfires

Listen to this dad keep his daughter calm with singing as they narrowly escape the California wildfires.
27 comments
Ayhem B.11/27/2018 22:38
يا مسلمين لا تشمتو فهذا ليس من طباعنا ولا من خلقنا الله يكون في عون كل مسلم هناك وكل مستضعف لا حول ولا قوة الا بالله
Cem A.11/27/2018 22:35
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Anlamı: Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur; o tektir, ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd ona mahsustur ve o her şeye kadirdir. Not : çok azdınız çoçuk ve kadın mazlum katliamına sessiz kalan siz huzur bulacağınızı mı sandınız.
Junni S.11/27/2018 01:18
Hahahaha jo doo gay wo lout kar aye gaa
Massinissa M.11/26/2018 22:39
اين امكانيات امريكة اين المرنز اين حاملات الطاءرات اين الحماية المدنية اين الدول الأوربية لاعانة امريكة الم تعلم ان الله يري ما يفعله الضالمون السفارة التي انقلتها الي القدس والأموال التي اخذتها من السعودية حيلة عل انك ستحميها من إيران والعراق وحزب الله والحوثيين سيخرجهم الله منك بمليارات المليارت والي الجحيم
مصطفى ع.11/26/2018 12:22
ربنا يذيدكم من انتقامه اللهم روع أطفالهم كما قلتو وروعو اطفالنا
Perve M.11/25/2018 17:09
A 2
Umman O.11/25/2018 10:26
Zalimlerin ateşi bol olsun allah günahsız ları korusun allah müslümanlara dili söylemez sesiz küllerini korusun
Lucky A.11/24/2018 17:35
God bless in these Town
Nasim S.11/23/2018 02:18
Kice augh
Zlatko H.11/22/2018 22:13
To neka gori vi ameri ste govna ksubojska koja seju smrt bombama po celom svetu.
Мирлан А.11/22/2018 19:49
Гари гари дотла
Syed S.11/21/2018 14:49
will you keep your daughter calm?
محمد ك.11/20/2018 02:54
ربي بدون شماته اشون دمرو العراق احرقهم الله بنار لم تنطفى اللهم ربي دمر امريكه ومن ساعد امريكه
Chito D.11/19/2018 00:14
be safe
لافاند.رسيس ل.11/18/2018 17:52
ربنا يمهل ولا يهمل
Erhan D.11/18/2018 16:18
Fetullah'ın ateşini de eklersek, Allah CC ateşinizi bol ve daim etsin. Amin
Ozcan A.11/18/2018 15:22
Çocukları bombalarkene iyiydimi.....Allah her şeyi biliyor....Allahim her şeyi biliyo
فلاح ح.11/17/2018 20:28
ايران هيه السبب
Turgay P.11/17/2018 14:44
Ebreheler var. Onlar varsa, Allah’ında Ebabil’leri var. Allah masumları korusun, zalimleri helak etsin. Güçlünün zalim olduğu bir zamanda yaşıyoruz.
Babar Y.11/17/2018 13:12
Oh God.