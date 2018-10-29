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Muslim leaders offer help and hope to the Pittsburgh Jewish community.
"We'll be here." This Muslim leader offered solidarity and aid to the Jewish community of Pittsburgh after 11 were killed in a Synagogue shooting.
10/29/2018 9:03 PMupdated: 04/25/2019 3:07 PM
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241 comments
محمد ق.01/25/2019 13:31
قال قريبا نقضي على الاسلام والمسلمين بعد الاقصى الحرمين كما يسمونهم وهذا بعد الفتنة والنميمه التي سنلحقها بالسعودية والدول العربية والمسلمين بعدها مصر والجزائر اما ايران والمغرب فهم حلفائنا ابا عن جد
وليد و.01/24/2019 19:25
لاعداء لليهود بعد اليوم السلام مفتاح الأسلام
Mohamed L.01/24/2019 17:33
we will kill him juice .. قتل اليهووود واجب
زينو ز.01/23/2019 21:10
الله اكبر
Lyes L.01/23/2019 09:09
تحيا فلسطين اللعنة على اليهود
Rustom A.01/22/2019 02:14
Good
غريق ه.01/20/2019 21:49
فطس الخنزير مع القلع
Nar M.01/20/2019 13:28
Hypocrites
Shakoor I.01/20/2019 08:24
Ccxc
James L.01/19/2019 13:23
God
عبد ا.01/19/2019 03:38
اسرائيل عدوة السلام قاتلت الاطفال الدوله اللقيطه المحتله لاتوجد اي انسانيه سراق قتله فجره
মাওলানা আ.01/17/2019 00:09
Thank you I wish all religions could be united but my prayer is for hearts to be united ✌️💚🙏
علي ا.01/16/2019 06:47
رحمكم الرب
علي ا.01/16/2019 06:47
راحمكم للرب
علي ا.01/16/2019 06:46
ارقتوو بسلام
علي ا.01/16/2019 06:45
الرحمه لهم
علي ا.01/16/2019 06:43
ممتاز
Topael U.01/14/2019 14:16
So here we are talking about solidarity
Ashfaq K.01/12/2019 10:10
inspiring ...
Fazal K.01/11/2019 19:21
Israel is terrorist