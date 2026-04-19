Cours de pole dance avec Maheni
🇨🇮 "La pole dance, pour moi, c’est un sport comme tout autre." À travers les cours qu’elle propose, Maheni veut changer les perceptions autour de cette discipline souvent réduite à une danse sexy. Pour elle, la pole dance est avant tout un sport complet et exigeant.
/
/
Cours de pole dance avec Maheni
🇨🇮 "La pole dance, pour moi, c’est un sport comme tout autre." À travers les cours qu’elle propose, Maheni veut changer les perceptions autour de cette discipline souvent réduite à une danse sexy. Pour elle, la pole dance est avant tout un sport complet et exigeant.
/
/
Pour aller plus loin
No items found.