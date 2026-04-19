Afrique
Justice & Faits divers

Cours de pole dance avec Maheni

🇨🇮 "La pole dance, pour moi, c’est un sport comme tout autre." À travers les cours qu’elle propose, Maheni veut changer les perceptions autour de cette discipline souvent réduite à une danse sexy. Pour elle, la pole dance est avant tout un sport complet et exigeant.
Publié le
19
/
04
/
2026
À suivre
Au Nigeria, ils sont fous d'escargots
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🇨🇮 "La pole dance, pour moi, c’est un sport comme tout autre." À travers les cours qu’elle propose, Maheni veut changer les perceptions autour de cette discipline souvent réduite à une danse sexy. Pour elle, la pole dance est avant tout un sport complet et exigeant.
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