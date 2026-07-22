🇬🇦 Gabon : Le président Brice Clotaire Oligui Nguema en visite officielle à Paris

🇬🇦 Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema est à Paris pour une visite d’État de trois jours. Avec Emmanuel Macron, il a notamment évoqué l’avenir de la base militaire française de Libreville, la transformation locale du manganèse et le renforcement des partenariats entre le Gabon et la France.