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🇬🇦 Gabon : Le président Brice Clotaire Oligui Nguema en visite officielle à Paris

🇬🇦 Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema est à Paris pour une visite d’État de trois jours. Avec Emmanuel Macron, il a notamment évoqué l’avenir de la base militaire française de Libreville, la transformation locale du manganèse et le renforcement des partenariats entre le Gabon et la France.
Publié le
22
/
07
/
2026
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