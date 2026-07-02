Afrique
Politique

🇨🇲 Cameroun : un individu arrêté après le dépôt d'un faux décret présidentiel à la CRTV.

🇨🇲 Alors que le Cameroun attend toujours la désignation d'un vice-président depuis la révision de la Constitution en avril 2026, un homme a été arrêté après avoir déposé à la CRTV, la télévision publique, un faux décret présidentiel annonçant cette décision. Voici ce que l'on sait.
Publié le
02
/
07
/
2026
À suivre
🇿🇦 Afrique du Sud : des manifestations anti-migrants éclatent dans plusieurs villes.
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