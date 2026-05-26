🇨🇬 Le Congo va supprimer les visas pour tous les Africains à partir de 2027.

🇨🇬 À l’occasion de la Journée de l’Afrique, le président de la République du #Congo, Denis Sassou-Nguesso, a annoncé que, dès le 1er janvier 2027, les ressortissants de tous les pays africains seront exemptés de visa et pourront circuler librement au Congo.