Afrique
Politique

🇨🇬 Le Congo va supprimer les visas pour tous les Africains à partir de 2027.

🇨🇬 À l’occasion de la Journée de l’Afrique, le président de la République du #Congo, Denis Sassou-Nguesso, a annoncé que, dès le 1er janvier 2027, les ressortissants de tous les pays africains seront exemptés de visa et pourront circuler librement au Congo.
Publié le
26
/
05
/
2026
À suivre
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🇨🇬 À l’occasion de la Journée de l’Afrique, le président de la République du #Congo, Denis Sassou-Nguesso, a annoncé que, dès le 1er janvier 2027, les ressortissants de tous les pays africains seront exemptés de visa et pourront circuler librement au Congo.
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