Tunisie Telecom ciblée par une cyberattaque
🇹🇳 Le 23 mai, des milliers d’abonnés de l’opérateur Tunisie Telecom ont reçu une notification mobile avec un message critique du pouvoir en place. L’entreprise affirme qu’elle a été victime d’une cyberattaque. Voici ce que l’on sait.
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Tunisie Telecom ciblée par une cyberattaque
🇹🇳 Le 23 mai, des milliers d’abonnés de l’opérateur Tunisie Telecom ont reçu une notification mobile avec un message critique du pouvoir en place. L’entreprise affirme qu’elle a été victime d’une cyberattaque. Voici ce que l’on sait.
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