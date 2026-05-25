Afrique
Politique

Tunisie Telecom ciblée par une cyberattaque

🇹🇳 Le 23 mai, des milliers d’abonnés de l’opérateur Tunisie Telecom ont reçu une notification mobile avec un message critique du pouvoir en place. L’entreprise affirme qu’elle a été victime d’une cyberattaque. Voici ce que l’on sait.
Publié le
25
/
05
/
2026
À suivre
🇬🇭 Le Ghana annonce un programme d’assistance pour ses ressortissants rapatriés d’Afrique du Sud.
🇬🇭 Le Ghana annonce un programme d’assistance pour ses ressortissants rapatriés d’Afrique du Sud.
À suivre
🇬🇭 Le Ghana annonce un programme d’assistance pour ses ressortissants rapatriés d’Afrique du Sud.
🇬🇭 Le Ghana annonce un programme d’assistance pour ses ressortissants rapatriés d’Afrique du Sud.
Afrique
Politique

Tunisie Telecom ciblée par une cyberattaque

🇹🇳 Le 23 mai, des milliers d’abonnés de l’opérateur Tunisie Telecom ont reçu une notification mobile avec un message critique du pouvoir en place. L’entreprise affirme qu’elle a été victime d’une cyberattaque. Voici ce que l’on sait.
Publié le
25
/
05
/
2026
À suivre
🇬🇭 Le Ghana annonce un programme d’assistance pour ses ressortissants rapatriés d’Afrique du Sud.
🇬🇭 Le Ghana annonce un programme d’assistance pour ses ressortissants rapatriés d’Afrique du Sud.
À suivre
🇬🇭 Le Ghana annonce un programme d’assistance pour ses ressortissants rapatriés d’Afrique du Sud.
🇬🇭 Le Ghana annonce un programme d’assistance pour ses ressortissants rapatriés d’Afrique du Sud.

Sur le même sujet

le-ghana-annonce-un-programme-d-assistance-pour-ses-ressortissants-rapatries-d-afrique-du-sud
🇬🇭 Le Ghana annonce un programme d’assistance pour ses ressortissants rapatriés d’Afrique du Sud.
ce-20-mai-le-cameroun-a-celebre-sa-54-fete-de-l-unite-nationale-voici-quelques-images
🇨🇲 Ce 20 mai, le Cameroun a célébré sa 54ᵉ fête de l’Unité nationale. Voici quelques images.
l-administration-trump-veut-accueillir-plus-d-afrikaaners
🇿🇦🇺🇸 L’administration Trump veut accueillir plus d'Afrikaaners.
le-togo-supprime-les-visas-pour-tous-les-ressortissants-africains
🇹🇬 Le Togo supprime les visas pour tous les ressortissants africains.
benin-l-ex-depute-soumaila-sounon-boke-condamne-a-5-ans-de-prison
Bénin : l’ex député Soumaïla Sounon Boké condamné à 5 ans de prison.
yoweri-museveni-a-prete-serment-pour-un-7e-mandat-consecutif
Yoweri Museveni a prêté serment pour un 7e mandat consécutif.

Pour aller plus loin

No items found.