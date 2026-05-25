Tunisie Telecom ciblée par une cyberattaque

🇹🇳 Le 23 mai, des milliers d’abonnés de l’opérateur Tunisie Telecom ont reçu une notification mobile avec un message critique du pouvoir en place. L’entreprise affirme qu’elle a été victime d’une cyberattaque. Voici ce que l’on sait.