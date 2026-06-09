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Société

🇨🇲 Cameroun : des épreuves du bac anglophone reportées après une fuite des sujets.

🇨🇲 Au Cameroun, certaines épreuves du GCE, l’équivalent anglophone du baccalauréat, ont été reportées de quelques jours après la diffusion massive de sujets sur les réseaux sociaux.
Publié le
09
/
06
/
2026
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