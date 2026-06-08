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Société

Comment repérer les fake news sur les réseaux sociaux ?

"Le plus important, c’est de toujours s’interroger sur la source du contenu qui est entre vos mains." Valdez Onanina, rédacteur en chef d’Africa Check, partage ses conseils pour identifier les fake news sur les réseaux sociaux. #Sawara
Publié le
08
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06
/
2026
À suivre
🇩🇿 Les Fennecs d'Algérie sont aux États-Unis pour le Mondial 2026.
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