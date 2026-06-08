Comment repérer les fake news sur les réseaux sociaux ?
"Le plus important, c’est de toujours s’interroger sur la source du contenu qui est entre vos mains." Valdez Onanina, rédacteur en chef d’Africa Check, partage ses conseils pour identifier les fake news sur les réseaux sociaux. #Sawara
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Comment repérer les fake news sur les réseaux sociaux ?
"Le plus important, c’est de toujours s’interroger sur la source du contenu qui est entre vos mains." Valdez Onanina, rédacteur en chef d’Africa Check, partage ses conseils pour identifier les fake news sur les réseaux sociaux. #Sawara
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