Les tenues des Éléphants de Côte d’Ivoire pour leur départ au Mondial

🇨🇮 Depuis quelques jours, elles sont partout : les tenues des Éléphants de Côte d’Ivoire pour leur départ à la Coupe du monde 2026 ! Mais ce que vous ignorez peut-être, c’est qu’elles ont été parrainées par le SIREXE. Qu'est-ce que c'est ? On t'explique tout dans cette vidéo. #Mondial2026