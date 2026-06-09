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Les tenues des Éléphants de Côte d’Ivoire pour leur départ au Mondial

🇨🇮 Depuis quelques jours, elles sont partout : les tenues des Éléphants de Côte d’Ivoire pour leur départ à la Coupe du monde 2026 ! Mais ce que vous ignorez peut-être, c’est qu’elles ont été parrainées par le SIREXE. Qu'est-ce que c'est ? On t'explique tout dans cette vidéo. #Mondial2026
Publié le
09
/
06
/
2026
À suivre
🇧🇫 Burkina Faso : les autorités généralisent l’usage du terme "camarade" dans les administrations.
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