La mairie de Bordeaux restitue des objets d’art africains à leurs pays d’origine.
En France, le Conseil municipal de Bordeaux a décidé de ne pas accepter un legs d’objets culturels africains, estimés à environ 30 810 euros, selon Radio France. La mairie privilégie leur restitution aux pays africains dont ils sont originaires. On te raconte.
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La mairie de Bordeaux restitue des objets d’art africains à leurs pays d’origine.
En France, le Conseil municipal de Bordeaux a décidé de ne pas accepter un legs d’objets culturels africains, estimés à environ 30 810 euros, selon Radio France. La mairie privilégie leur restitution aux pays africains dont ils sont originaires. On te raconte.
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