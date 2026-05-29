Afrique
Société

🇨🇲 Cameroun : des manifestations suite à un v10l présumé sur une fillette de 2 ans.

🇨🇲 Au Cameroun, une affaire de v10l présumé sur une fillette de prématernelle âgée de 2 ans et demi suscite l’indignation des populations de Yaoundé. Des manifestations ont eu lieu devant l’école ce 28 mai. Une enquête a été ouverte pour élucider l’affaire.
Publié le
29
/
05
/
2026
À suivre
🇨🇮 Côte d’Ivoire : des bénévoles mobilisés pour accompagner les élèves à leurs centres d'examens.
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