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Société

🇨🇲 Cameroun : le gouvernement audite les allocations familiales attribuées aux fonctionnaires.

🇨🇲 Au Cameroun, le ministre des Finances a lancé un audit des allocations familiales versées aux fonctionnaires, après des soupçons d’irrégularités liées à une forte hausse des enfants déclarés à charge (passés de 600 000 à près d’un million en moins de deux ans). On te raconte.
Publié le
06
/
06
/
2026
À suivre
🇺🇬 Les Ghetto Kids se préparent à rejoindre Shakira aux États-Unis pour la Coupe du monde.
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