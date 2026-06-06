🇨🇲 Cameroun : le gouvernement audite les allocations familiales attribuées aux fonctionnaires.

🇨🇲 Au Cameroun, le ministre des Finances a lancé un audit des allocations familiales versées aux fonctionnaires, après des soupçons d’irrégularités liées à une forte hausse des enfants déclarés à charge (passés de 600 000 à près d’un million en moins de deux ans). On te raconte.