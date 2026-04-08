Cameroun : un internaute arrêté pour un commentaire jugé choquant.

🇨🇲 Au Cameroun, Faustin Abega, un internaute, a été interpellé par la gendarmerie après un commentaire jugé choquant sur les réseaux sociaux, en lien avec le meurtre de Divine Mbarga Atangana, fillette de 11 ans. Voici ce que l’on sait.