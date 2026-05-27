🇨🇮 Côte d’Ivoire : deux immeubles s’effondrent dans la commune de Cocody.

🇨🇮 Deux immeubles jumelés se sont affaissés dans le quartier de Faya, à Abidjan. Selon le gouvernement, cet effondrement serait dû aux pluies diluviennes récentes. Le bilan fait état de trois blessés.