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Société

🇨🇩 RDC : le match amical entre les Léopards et le Chili interdit à cause d’Ebola.

🇨🇩 Prévu le 9 juin en Espagne, le match amical de préparation au #Mondial2026 entre la RDC et le Chili a été interdit par mesure de "prudence sanitaire" en raison de l’épidémie d’Ebola. On te raconte.
Publié le
04
/
06
/
2026
À suivre
Des sévices sur une poupée noire contre le stress. Cette trend TikTok crée la polémique.
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