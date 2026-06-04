🇨🇩 RDC : le match amical entre les Léopards et le Chili interdit à cause d’Ebola.

🇨🇩 Prévu le 9 juin en Espagne, le match amical de préparation au #Mondial2026 entre la RDC et le Chili a été interdit par mesure de "prudence sanitaire" en raison de l’épidémie d’Ebola. On te raconte.