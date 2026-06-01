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Société

🇹🇳 Tunisie : pourquoi la population est-elle de plus en plus âgée ?

🇹🇳 La Tunisie fait face à un "vieillissement relativement avancé", selon l'Institut National de la Statistique. D'ici 2030, les personnes de plus de 60 ans pourraient représenter 1/5 ème de la population. Voici ce qu’il faut savoir.
Publié le
01
/
06
/
2026
À suivre
🇨🇮 Il rend hommage aux quartiers précaires d'Abidjan.
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