🇹🇳 Tunisie : pourquoi la population est-elle de plus en plus âgée ?

🇹🇳 La Tunisie fait face à un "vieillissement relativement avancé", selon l'Institut National de la Statistique. D'ici 2030, les personnes de plus de 60 ans pourraient représenter 1/5 ème de la population. Voici ce qu’il faut savoir.