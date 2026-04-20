En répet' avec Tiken Jah et l’orchestre philharmonique d’Odienné

🇨🇮 Le 18 avril, Tiken Jah Fakoly et L'Orchestre Philharmonique des Enfants d'Odienné assurent le show pour la 14e édition du MASA d'Abidjan . Brut. était à Odienné pendant les répétitions.