En répet' avec Tiken Jah et l’orchestre philharmonique d’Odienné
🇨🇮 Le 18 avril, Tiken Jah Fakoly et L'Orchestre Philharmonique des Enfants d'Odienné assurent le show pour la 14e édition du MASA d'Abidjan . Brut. était à Odienné pendant les répétitions.
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En répet' avec Tiken Jah et l’orchestre philharmonique d’Odienné
🇨🇮 Le 18 avril, Tiken Jah Fakoly et L'Orchestre Philharmonique des Enfants d'Odienné assurent le show pour la 14e édition du MASA d'Abidjan . Brut. était à Odienné pendant les répétitions.
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