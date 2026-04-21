RDC : la chanteuse Rebo Tchulo citée dans une affaire de violences.

🇨🇩 En RDC, une enquête a été ouverte après la diffusion d’une vidéo montrant un homme battu à plusieurs reprises par des militaires. Selon les médias locaux, la scène se serait déroulée dans une maison louée par la chanteuse Rebo Tchulo. On te raconte.