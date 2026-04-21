Afrique
Société

RDC : la chanteuse Rebo Tchulo citée dans une affaire de violences.

🇨🇩 En RDC, une enquête a été ouverte après la diffusion d’une vidéo montrant un homme battu à plusieurs reprises par des militaires. Selon les médias locaux, la scène se serait déroulée dans une maison louée par la chanteuse Rebo Tchulo. On te raconte.
Publié le
21
/
04
/
2026
À suivre
En répet' avec Tiken Jah et l’orchestre philharmonique d’Odienné
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